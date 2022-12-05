女童公園玩耍時與家人走失，警方協助找人。(警方提供)

屏東潮州鎮一名鄭姓女子，日前帶小孩到公園玩耍後返家，竟發現一名女童亦步亦趨跟隨在後，經警方耐心詢問，猜測是在公園迷失，警方立即用巡邏車載鄭女及女童返回公園遊玩地點，最後順利找到家人，避免一場意外發生。

警方巡邏時發現，女童為2至3歲，無法清楚表達家中電話及地址，但言語中能知道姓氏，及是爸爸載她去公園的，後來警方請鄭女陪同孩子前往公園溜滑梯處時，發現一名浦姓男子著急表示是女童爸爸。

經瞭解，浦男因為一時不注意女童動向，發覺時已經不見，本來準備報警時，遠遠就發現警察已將2歲女兒帶回來，才鬆了一口氣，經確認資料後由父親帶回，浦男連忙向警方表示感激。

潮州分局長簡彥匡呼籲，家中若有年紀較小幼童，切勿單獨留在家中，外出時家長應隨時注意孩童動向，別讓孩童離開視線，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後可往便利商店等公共場所求助，以免意外發生。