台中購物節累積登錄消費已達193.8億元，台中市府經發局長張峯源5日加碼抽出2隻iPhone14手機、並公布愛金卡icash Pay將推出等同50萬元回饋。（陳淑芬攝）

台中購物節累積登錄消費已達193.8億元，台中市府經發局長張峯源今天再加碼抽出2隻iPhone14手機，公布愛金卡icash Pay將推出等同50萬元回饋。他強調，預計2天內總消費額將突破200億，未來還會再送出1億現金、每周抽出10名10萬元現金得主、3輛油電車及近千萬元豪宅，呼籲民眾到台中來消費。

張峯源今天在活動記者會表示，今年購物節登錄消費金額持續飆高，自雙十節暖身開跑以來，截至12月4日登錄消費總金額已達193.8億元，活動期間不時加碼獎項，持續刺激買氣，今天再加碼抽出2隻iPhone14手機。

張峯源說，台中購物節下載APP已達175萬人次，外縣市民眾消費金額占總數比例為28.47％，與去年相較增加10.22％，今年外縣市民眾來消費總經額已達53.8億元，突顯台中購物節已成為全國指標性購物節活動，目前在旅館住宿、美食及夜市攤商消費金額都大幅提升。

張峯源強調，購物節開跑1個月以來已送出2.1億元現金、6萬多個現金獎，至12月24日結束前的兩周內，將會再送出1億元現金、每周抽出10名10萬元現金得主、3輛油電車及近千萬元豪宅，台中購物節不只嘉惠台中店家，因為購物節總獎金破3億元、總獎項超過10萬個，全國民眾都受惠，台中購物節可說是全國最大拚經濟活動。