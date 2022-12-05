2022台灣醫療科技展進入第二天，輔仁大學及附設醫院的展區善於創造多元互動體驗來展現研發成果，有三個活動相當受民眾歡迎，吸引了許多人排隊體驗，分別是VR虛擬實境遊戲、大腦記憶系統健檢與呼吸道插管實作教學。

輔大展示如何以虛擬實境遊戲幫助自閉症兒童學習表情辨識（圖/品觀點提供）

短期記憶健康大檢測（圖/品觀點提供）

用虛擬實境遊戲練習搭捷運 造福自閉症兒童

輔大醫學院呼吸治療學系教大家實作如何搶救無法自主呼吸的患者（圖/品觀點提供）

輔大醫院耳鼻喉科卓筱芸主任在醫療科技展介紹重度聽障患者的福音--人工電子耳，新知講座吸引了許多人駐足聆聽（圖/品觀點提供）

輔大醫院耳鼻喉科卓筱芸主任在醫療科技展介紹重度聽障患者的福音--人工電子耳，新知講座吸引了許多人駐足聆聽（圖/品觀點提供）

虛擬實境遊戲「星星孩子的元宇宙」是為自閉症兒童而建立的互動式訓練系統，運用了現在非常熱門的VR科技來幫助他們學習日常生活。

在捷運場景中，一套上VR頭戴顯示器，眼前會立刻出現輔大捷運站附近的街景，兒童可利用手持控制器讓自己在虛擬實境中行走，與他人互動，學習搭捷運的相關知識，透過遊戲的模擬畫面多次練習搭捷運。另一個場景是表情辨識，透過各種遊戲互動，讓自閉症兒童進行表情模仿、表情辨識和情緒覺察，整個學習過程輕鬆而有趣。

記憶力快速檢測

內政部資料顯示，2021年65歲以上的老年人中，失智症約有30萬人，佔老年人口的7.64%，相當於每13位老年人就有一位失智者。

失智症的前驅表現是輕度認知功能障礙（Mild Cognitive Impairment，MCI），而MCI的惡化預測因素之一為負責短期記憶的海馬迴的大小。在輔大展區可以免費進行短期記憶的健康大檢測，只需要透過玩遊戲的8-10分鐘，檢測者就能得知自己的短期記憶力好不好。

搶救呼吸 氣管內插管體驗

上面兩項遊戲的都位在輔大四樓的展區，本次在一樓在醫師力大挑戰專區設有一日呼吸治療師體驗活動──命懸一線，搶救呼吸快又準！由輔大醫學院呼吸治療學系的老師親自現場開課手把手教你操作及模擬急救實況，讓大家體驗如何搶救無法自己呼吸、命懸一線的病人，學習者將對假人執行氣管內插管流程，將氧氣送入肺部。這個活動非常熱門，每場的20個體驗名額總是很快被搶光，12月3-4日還有三場可參加。

人工電子耳 醫療新知精彩講座

輔大展區每天都有醫療新知講座。12月2日的「重度聽障患者的福音—人工電子耳」主題，輔大醫院耳鼻喉科卓筱芸主任，深入淺出地剖析了聽覺原理、指出輔聽器/助聽器/人工電子耳的區別，以及電子耳的適用對象、優點、風險、費用、微創手術最新發展，短短半小時但乾貨滿滿。

輔仁大學為全國唯一有體育系、醫學系及附設醫院的綜合大學，所設立的運動醫學中心以骨科微創手術聞名，2020年的相關手術已近800台，成長相當迅速。輔大醫院骨科洪嘉鴻醫師在「女性運動世界觀」講座裡，講述了女性運動三聯症：飲食失調、骨質疏鬆、無月經。此外，「醫療傳愛零距離」講座中，輔大醫院門診部高芷華主任則分享了偏鄉遠距醫療現況及展望。

明後天的精彩講座主題包括：吞膠囊做胃鏡、心導管手術的最新進展、腦中風機械取栓術、打呼睡眠超輕鬆檢測法、樂高病房體驗，有興趣的民眾可以來輔大的展區免費聆聽。