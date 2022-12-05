衛生福利志工特殊貢獻獎本月2日在國父紀念館舉行頒獎典禮，新北市金山區公所社福志工李王寶琴榮獲全國僅有5位的衛生福利志工特殊貢獻獎。全國志工人數超過104萬人，本次志工特殊貢獻獎競爭激烈，各縣市政府皆有提名，李王寶琴代表新北市角逐衛生福利志工特殊貢獻獎從中脫穎而出，並由行政院長蘇貞昌親自頒獎表揚。另金山區公所志工顏麗娟於本次頒獎典禮榮獲「志願服務績優金牌獎」。
李王寶琴表示，自1995年起投身志願服務，利用每天閒暇時間來當志工，在衛生保健、環境保護、社會福利、觀護志工等領域都有服務，以「歡喜做，甘願受」的理念回饋社會大眾，現今同時在金山區公所、金山衛生所及台大醫院金山分院等單位擔任志工，服務時數累積1萬276小時以上，服務愈多人，得到的快樂愈多，希望可以讓每位被服務的民眾感受到社會的溫暖。
金山區長廖武輝表示，寶琴阿姨投身志願服務長達27年，前後在金山區公所及台大醫院金山分院號召姊妹們投入志願服務，創立2個志工隊並服務21年至今，志願服務的薪火由她開始，也不斷地傳遞下去，成為金山地區志願服務風氣能夠活絡起來的幕後推手，感謝寶琴阿姨長久以來的無私奉獻，讓金山更加溫暖及充滿人情味。
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