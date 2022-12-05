金山區公所志工李王寶琴榮獲衛生福利志工特殊貢獻獎。（金山區公所提供）

衛生福利志工特殊貢獻獎本月2日在國父紀念館舉行頒獎典禮，新北市金山區公所社福志工李王寶琴榮獲全國僅有5位的衛生福利志工特殊貢獻獎。全國志工人數超過104萬人，本次志工特殊貢獻獎競爭激烈，各縣市政府皆有提名，李王寶琴代表新北市角逐衛生福利志工特殊貢獻獎從中脫穎而出，並由行政院長蘇貞昌親自頒獎表揚。另金山區公所志工顏麗娟於本次頒獎典禮榮獲「志願服務績優金牌獎」。

李王寶琴表示，自1995年起投身志願服務，利用每天閒暇時間來當志工，在衛生保健、環境保護、社會福利、觀護志工等領域都有服務，以「歡喜做，甘願受」的理念回饋社會大眾，現今同時在金山區公所、金山衛生所及台大醫院金山分院等單位擔任志工，服務時數累積1萬276小時以上，服務愈多人，得到的快樂愈多，希望可以讓每位被服務的民眾感受到社會的溫暖。

新北市政府社會局副局長吳淑芳及金山區長與獲獎志工李王寶琴及顏麗娟合影。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝表示，寶琴阿姨投身志願服務長達27年，前後在金山區公所及台大醫院金山分院號召姊妹們投入志願服務，創立2個志工隊並服務21年至今，志願服務的薪火由她開始，也不斷地傳遞下去，成為金山地區志願服務風氣能夠活絡起來的幕後推手，感謝寶琴阿姨長久以來的無私奉獻，讓金山更加溫暖及充滿人情味。