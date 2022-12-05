32歲女星陳子玄臉蛋甜美、氣質清新，加上出道多年演過不少人氣八點檔，被粉絲公認為新一代台劇女神，日前她上小S所主持的《小姐不熙娣》節目，透露24歲時衝動嫁給大15歲前夫林建隆，坦言離婚前2年時，一度緊閉心門，如今事情過去已近4年，她坦言內心仍渴望愛情，更直接公布男友條件。

陳子玄日前在《小姐不熙娣》提到，她與前夫離婚主因是年齡隔閡，也提及後悔當年結婚時才24歲太過衝動，隔年生下兒子恩恩後，更大大壓縮了自己的時間，然而2019年離婚至今，她與前夫仍關係良好，雙方會輪流照顧孩子。陳子玄說道，她剛離婚時，大家都鼓勵她多出去認識朋友，「那時候我跟所有朋友，還有想追我的人說，我就是不婚不生，然後找一個帥的。」

不過，陳子玄坦言，自己年紀已到了30歲，加上身邊陸續有朋友結婚，想法逐漸產生改變，也有不少朋友鼓勵她再次戀愛，甚至有朋友許下的生日願望是讓她去相親，事後，她也聽取建議，在日常行程出席相親場合。緊接著小S追問：「有朋友丟男生去妳那邊嗎？」，陳子玄也大方承認，拍戲之餘想藉著聚餐認識更多異性。

陳子玄說道，她希望能交到理想的男朋友，並稱希望身高約175-178公分以上。沒想到，一旁的丁國琳冒出驚人之語，「但不要像Lala(蘇心甯)一樣這麼快給人家」，嚇得LaLa趕緊澄清「我們有相處半年才有一起啦」，想不到丁國琳還想繼續爆料，Lala趕緊拉住丁國琳的手示意，要她不要再繼續說，強調：「我當時有喜歡他啦」。