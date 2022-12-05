鈣質是人體重要成分，若鈣質不足會導致骨質疏鬆，但國人普遍攝取不足，營養師楊斯涵針對素食者提供補鈣的飲食建議。她表示，高鈣食物除了奶類之外，植物性蛋白質的豆類也是頗佳選擇，其中一份小方豆干鈣質竟有276毫克，比一份全脂牛奶含有更多鈣質。

營養師楊斯涵在其臉書粉專上表示，預防骨質疏鬆的關鍵營養素為鈣質，根據調查，鈣是國人攝取最不足的營養素，以成年人來說，每日至少應攝取1000至1200毫克以上的鈣質，不論男女，目前攝取量僅達到建議攝取量的一半左右。

楊斯涵表示，若以一份豆魚蛋肉類有每份蛋白質7克來看，各種豆製品的鈣質分別為，40克小方豆干鈣質有276毫克；54克凍豆腐鈣質130毫克；55克三角油豆腐的鈣質有119毫克；83克傳統豆腐的鈣質116毫克；38克豆干絲的鈣質110毫克；36克五香豆干的鈣質99毫克。

她並表示，高鈣食物除了奶類之外，植物性蛋白質的豆類也不遑多讓，像是豆類高鈣冠軍以小方豆干為最高，1份（276毫克）的小方豆干比1份（240c.c）的全脂牛奶有更多的鈣質。

她並補充，凍豆腐（板豆腐冷凍脫水製成）、三角油豆腐、傳統豆腐（凝固劑為硫酸鈣，可增加鈣質含量，與工業用石膏不同）、豆干絲、五香豆干都是豆類中的高鈣選擇；但是嫩豆腐鈣質含量相當少，因為它的凝固劑為氯化鎂或葡萄糖酸，並非鈣質來源，且水分多，不建議當補鈣的方式。