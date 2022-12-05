民進黨團記者會(邱新博攝)

民進黨於11月26日九合一地方選舉大敗後，蔡英文總統昨天首度邀集府院黨召開高層會議，確定將在立法院會期結束後，全面檢討府院及內閣人事布局。民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天被問及內閣改組表示，現階段立院在進行預算審查，改組會產生更大變數，等會期結束，檢討告一段落後，相關單位再來做調整。

民進黨立法院黨團今召開『積極回應民意 推動公職排黑修法』記者會，幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、黃世杰出席。被問及民進黨九合一大選後檢討的必要範圍，可能包含內閣改組與總辭，羅致政表示，現階段已穩定政局為主，立法院正在進行預算審查，現在全面改組會在預算審查上產生更多變數，在檢討告一段落，相關部會再來做調整；至於調整幅度，則是尊重檢討的結論跟總統、行政院長的人事權任命決定。

至於桃園市長鄭文燦、立委蔡適應爆出論文抄襲，連帶國安局長陳明通的去留問題，羅致政表示，個人要申訴或走相關程序，民進黨團都會尊重；也希望政務官對個人適不適合待在現在的位置上要做個人與全盤的考量，但現階段，還是以政局穩定為主。

而內政部長徐國勇今請辭，外傳請辭後會進民進黨擔任秘書長，羅致政則表示，據他了解，沒有聽到他要擔任祕書長或是黨職的規劃。