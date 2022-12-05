來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。（柯宗緯翻攝）

老饕不可錯過的最強大港老味攻略。（柯宗緯翻攝）

高雄好玩又好吃！觀光局近日盤點全市逾百家、開業半世紀以上的美食老店，12月起舉辦「大港老味飄香半世紀」，提前備戰2023米其林指南，並製作老味地圖供吃貨們按圖索驥，消費滿額還送VIP老饕卡，可享優惠折扣。

高市觀光局長周玲妏指出，這次網羅飄香半世紀的百家老味店家，盼透過美食地圖及網路趣味活動，喚起市民與國內外遊客共同尋找港都50年老味話題；《2022米其林指南》必比登推介名單中，高雄共有20家美食上榜，不乏知名老店，如傳承三代的肉燥飯霸主老店柏弘肉燥、橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，可見老味道魅力歷久不變。

這次推出「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」，民眾可在美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營站等6個捷運站，以及高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山等5個旅服中心；漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅等6家飯店及50間指定老店索取老味地圖攻略。

高雄第一家西餐廳「新國際西餐廳」第三代老闆表示，很開心市府還記得這些老店家的好味道，期待再帶動民眾到老店消費的風潮；另外，店齡70歲「老江紅茶牛奶」老闆也說，好好吃飯、好好睡覺是高雄人的日常生活，盼透過老味活動傳達高雄人享受生活的態度。

觀光局指出，首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張，日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考高雄老味專區（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4784＃a01）。

另外，在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」，讓吃貨們開心吃美食、享優惠。