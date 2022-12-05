苗栗市長邱鎮軍邀請大家一起來參與盛會。（李京昇攝）

4年1次的世界足球賽正在競賽中，是全世界球迷萬分期待的大型運動盛事，苗栗市公所特別與中華電信苗栗營運處、愛爾達電視合作，預計10、17、18日在苗栗火車站西站廣場，舉辦3場足球轉播派對活動，市長邱鎮軍等人5日邀請民眾一起來熱血、吶喊參與賽事。

這是苗栗縣首次辦理的大型運動賽事戶外轉播，邱鎮軍等人今天為活動宣傳，並由今年獲得2022全國協會盃足球錦標賽冠軍的文英國中足球隊，現場展現純熟的足球技巧，邱鎮軍也一身勁裝，化身足球選手，現場開踢，挑戰定點射門，俐落的身手獲得現場一片掌聲。

邱鎮軍說，預計將直播2022卡達世足賽3場賽事，包含1場8強賽及冠亞、季軍賽事，在轉播派對中場休息時間，也會安排足球射門挑戰活動，讓大家活動活動筋骨，民眾只要將球踢進球門，就可以獲得市公所準備的「菁彩好禮券」，每張面額價值100元，民眾持券可到配合的青創店家消費、兌換等值商品。

邱鎮軍表示，活動當天都會邀請苗栗在地學校社團，帶來勁歌熱舞的開場表演，他也希望透過直播賽事，希望吸引青年學子、地方居民及外地遊客來到苗栗市，帶動消費促進經濟活絡，歡迎大家參與星空下的戶外轉播派對。

本次活動配合青創店家有貓狸村、顏萃所、共發實業、窖咖啡、David house、東海徐咖啡、菁採生活、新興大旅社、喵裏窩手工餅乾、Bonbons法式甜食工作室等。