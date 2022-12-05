高雄一名74歲的婦人因上腹痛、噁心與嘔吐被送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，經檢查疑似為罕見的膽結石跑進腸胃道，醫師立刻安排手術，將腸壁切開後，取出一顆約2公分堅硬的膽結石。老婦術後恢復良好，已能正常飲食。見習醫師賴元韜，將此罕見的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，刊登於今年9月的《新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）》。

老婦因腹痛、嘔吐等症狀前往高醫急診，醫師一開始認為有可能是腸胃道阻塞，經抽血與電腦斷層檢查後，發現電腦斷層結果有典型的「里格勒式特徵」，從電腦斷層結果看出腸胃道裡有異物、肝臟裡有不應該存在的空氣，以及腸胃道阻塞狀況，因此才評估為「膽石性腸阻塞」。

高醫一般及消化系外科醫師吳柏宣表示，膽囊結石併發腸阻塞發生率僅0.3％，原因可能是結石長期刺激膽囊造成慢性膽囊炎，與腸道形成廔管，進而掉入小腸導致阻塞。若沒有進行治療，腸胃道阻塞情形會變嚴重，放得太久會有腹內壞死、腸胃道壞死等嚴重後果。

由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，吳柏宣醫師建議從日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另外多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。

目前是醫學系六年級的賴元韜，之前並未有國際期刊投稿的經驗，這次撰寫論文是吳柏宣在臨床工作之餘指導他的，沒想到初試啼聲即一鳴驚人，榮登《新英格蘭醫學雜誌》。