曹祐興與歌迷們合照。（凡事文創提供）

從五金小開轉戰樂壇的新人曹祐興，3日在河岸留言舉辦「廢日」音樂會最終場，他以Timeflies的〈Monsters〉作為開場，認為自己內心深處藏著一隻怪物，從小到大他雌雄莫辨的歌聲及音色，也成為別人口中的怪物，他用這首歌證明自己已經掙脫心中的牢籠枷鎖、釋放自我，擺脫霸凌者所謂的怪物，以歌手之姿站上舞台盡情高歌。

曹祐興日前舉辦音樂會。（凡事文創提供）

唱到鄧紫棋的〈盲點〉，提到這首歌是與父母親的對話，曹祐興表示即使自己因為音色被嘲笑、霸凌都沒關係，他都走過來了，可是他最在意的家人，他的父母始終反對他的歌手夢、反對他的音樂路，這幾場音樂會父母都拒絕前來，就算到了最終場，他的父母依舊沒現身，他最大的遺憾就是無法在現場唱歌給他父母聽，好好謝謝父母並給他們一個擁抱；曹祐興說，每次看到朋友跟父母感情很好都讓他很羨慕，因為他跟父母連最自然最基本的擁抱都沒有過。

就算父母親跟他之間的盲點暫時無法破解，曹祐興在音樂會仍下足功課，開出難度五顆星的歌單，他向歌手前輩致敬，包括張惠妹、鄧紫棋、華晨宇、周深等實力唱將的歌曲，最後他也以〈彩虹〉當作演唱會結尾，祝福每個人心中都有一道彩虹，閃耀自我，照亮別人。