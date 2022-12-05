桌曆每個月分都有附註救傷小故事。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

不到1個月就要迎新新的1年到來，苗栗縣政府農業處近幾年推出保育桌曆都很搶手，今年收錄過去1年野生動物救傷紀錄，桌曆內容有各式保育動物的照片、小故事，讓民進更深入了解保育知識。農業處指出，今年限量100本，今天5日結束前，到臉書粉專「農民栗」完成小任務即可抽獎，活動預計明天6日公布中獎名單。

苗栗縣府農業處長陳樹義說，今年縣府保育桌曆以「共享自然、珍愛保育」為主題，展現近年來在台灣原生種野生動物救傷、收容及野放過程紀錄成果，今年度全縣一共救傷67種、335隻的原生種野生動物。

陳樹義表示，救傷過程拍下許多值得留念的珍貴影像，因此桌曆每個月份的照片呈現，都是獲救的野生動物，包括石虎、穿山甲、松雀鷹、山羌、食蛇龜、綠蠵龜等動物，並且附註救傷小故事，讓民眾知道原來苗栗也有這麼多珍稀野生動物，他期望透過保育桌曆，可以讓更多人了解並支持野生動物保育。

農業處自然生態保育科也分享一段救傷過程，1位熱心民眾某天在上班路途中，發現一群狗狗聚集，上前一看才發現一隻穿山甲被攻擊，及時把狗群趕走，成功救援穿山甲，後來在穿山甲復原野放時，拍下其健康模樣，成為桌曆的主角之一。

農業處指出，民眾只要搜尋農業處臉書粉絲專頁「農民栗」，在找到11月18日張貼的2023保育桌曆抽獎活動貼文，按「讚」並在留言串寫下「守護野生動物棲地、禁止餵養遊蕩犬貓」，同時標記 3位好友轉傳分享，就有機會抽中保育桌曆，名額限量100名。