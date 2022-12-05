隨著「雲辦公」的加速普及，只需一台電腦、一部手機，就能隨時進入辦公狀態，讓工作時間和場所更加彈性靈活，尤其防疫期間讓遠端交流、線上會議等成為必備，改變更多大陸上班族的工作模式。根據中國互聯網路資訊中心發佈第50次《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月，大陸線上辦公使用者規模達4.61億，占線民整體的43.8％。

此外，看到2022年上半年，大陸的線上視訊與電話會議的使用者規模較2021年12月增長5.9％。

同時近年為順應「雲辦公」發展趨勢和用戶需求，互聯網企業紛紛加大投入，例如阿里巴巴旗下的「釘釘」、「騰訊會議」等一批線上辦公工具應用規模迅速壯大。統計資料顯示，截至2022年3月，「釘釘」已服務超過2100萬個機構用戶；「騰訊會議」註冊用戶超過3億，月活躍用戶數突破1億。

根據《人民日報》海外版引述大陸商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇指出，防疫期間「雲辦公」能減少線下聚集，保障經濟社會正常運轉並穩定就業。同時也加快了辦公「無紙化」進程，將為推動實現「雙碳」目標提供助力。