11月30日起微型電動二輪車（電動自行車）納管領牌照，不過民進黨立委李昆澤質疑：遺失車輛如何證明？投保領牌空窗期怎麼辦？微型電動二輪車續航不足，無法撐到監理機關申請牌照，怎麼辦？顯然配套不足。

立法院交通委員會今（5）日審查112年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位預算。

關於電動自行車開始掛牌納管，舊車可在2年內領牌，而據交通部統計，舊的電動自行車有65萬輛，有45萬輛使用中。李昆澤表示，根據民眾反映的幾大問題，首先是舊有車輛領牌流程複雜，要準備出廠文件等，但因為年代久遠，很多人根本找不到文件；其次是投保領掛牌有空窗期，投保後須完成領牌掛牌，保險才生效，可能產生空窗期，或是車輛仍能上路，若是發生事故，雖然是在保狀況，但是保險不會給付。此外，服務可近性問題，也就是考量電動自行車續航力，可能無法到監理機關申請牌照，且目前要30輛以上才有定點服務，偏鄉根本湊不足。最後，目前雖然有178家經銷商，但包括長者及移工都很難獲得資訊。

李昆澤認為，目前雖然有178家經銷商，但交通部應該要確保經銷商量能足夠，且應考量偏鄉地區，降低定點服務的標準，且要加強宣導協助長者和移工。

交通部長王國材說，偏遠地區要個案處理，李昆澤問，幾輛車才算個案？王國材表示，定點服務方面可以彈性調整，偏鄉地區可以個案處理，會請公路總局因地制宜。李昆澤表示，希望偏鄉10輛以下就可以派員定點處理，並要求交通部一周內訂出偏鄉的標準。