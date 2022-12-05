東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，為提升園區之木育推廣能量，東勢林區管理處積極規畫於大禮堂右廂建置「木作小學堂」，提供民眾享受木工體驗的好去處；首場「木作小學堂」木育手作課程，於10舉辦「親子木工體驗活動」、11日「木工區手作玩具教師研習」，歡迎民眾儘速報名參加。
東勢林管處指出，為使參與課程民眾有安全學習環境，木作小學堂特別準備了8張由台灣櫸、大葉桃花心木、光臘樹等國產材製作的工作檯，可配合兒童、親子和成人三種使用需求調整適當的高度。
東勢林管處另外購置來自奧地利結合了砂磨、鑽孔、鋸切、車床四合一功能相對安全的小型機具，以及短柄鐵鎚、弓形線鋸、手搖鑽等基礎木工工具組，讓參與的民眾除了親自感受國產材魅力外，也可擁有既安全又舒適的學習環境。
東勢林區管理處與台灣玩具教育發展協會、和誼創新股份有限公司合作，推出以台灣杉、紅檜、樟木等國產材所設計製作的「陀螺」、「動物爬行比賽」手作玩具，提供民眾接觸國產材的課程體驗。
東勢林業文化園區「木作小學堂」後續亦將陸續推出不同體驗課程，期待大、小朋友加入學習。
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