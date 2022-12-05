實質零售銷售數據是顯示美國通膨變化的指標之一，由於美國10月個人消費支出（PCE）和核心PCE都下滑，法人表示，顯示通膨有逐漸降溫跡象，這對固定收益資產是利多消息！

富達國際表示，就歷史經驗顯示零售銷售往往領先消費者物價走勢。目前實質零售銷售成長率自去年來持續下跌，若此趨勢延續，核心通膨（剔除食物、能源和菸草）年增率將有機會在明年底回落至2％左右，雖然還需要進一步觀察，但可預期通膨短期將有所放緩。

富達國際進一步表示，不過，在去碳化、去全球化以及央行債務等結構性因素影響下，預期長期通膨將穩定在3％水準，高於聯準會2％的通膨目標。

除了實質零售銷售數據之外，其他如採購經理人指數（PMI）中的價格指數、衡量供應鏈壓力的中國至美國運費等皆顯示出通膨已大幅降至新冠疫情前的水準。富達國際指出，這對固定收益資產是利多消息，也是該投資團隊認為債券最終將再次變得有吸引力的部分原因。

只不過，目前通膨有所放緩但仍處於高點，富達國際說，通膨的回落速度將決定聯準會改變立場的時機，未來須密切關注美國零售銷售情況將能更好地掌握聯準會可能的轉向時間。