近日政界人士的論文成為民眾關注焦點，而過去自豪著作被引用超過4500次的民眾黨新竹市長當選人高虹安，近日卻被發現博士論文的電子檔突然消失，引起各界討論。持續追查總統蔡英文「論文門」爭議的旅美學者林環牆透露，他已依據美國自由資訊法去函辛辛那提大學詢問狀況，相信很快就會有答案。

高虹安的博士論文日前在OhioLink（俄亥俄州圖書資訊網路）中消失，引起各界討論，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮就在臉書發文質疑此事，高則回應稱自己的論文經過再次審查並通過，質疑綠營是想轉移桃園市長鄭文燦台大碩士遭撤銷的焦點，持續打烏賊戰。

林環牆今（5）日在臉書表示，他看到報導後對此事也感到好奇，實際搜索後發現其論文在OhioLink中的資料確實已經被移除，他因此去函給辛辛那提大學工學院院長Dr. John Weidner，請對方解釋為何高虹安的博士論文不再存放於 OhioLink 上，「我是依據美國自由資訊法提出這項請求，相信很快會有答案。」

不過林環牆也指出，高虹安的博士論文書目與電子檔全文，至目前為止仍可在「ProQuest」網站中搜尋、檢視及下載，「換句話說，目前為止，高虹安的博士論文並未在全球學術論文的搜尋系統中消失」。