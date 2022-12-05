美系外資表示，看好元宇宙將在工作、學習、社交網絡、藝術品創作等領域發酵，但相信新的技術成為主流還需要一段時間，繼續關注宏達電在這個領域的機會，該美系外資也分4大面向進一步說明，並對宏達電(2498)評等維持中立、目標價68元，潛在積極隱含價值181元。

1、宏達電預計在2023年第一季推出新的VR終端，將會有更佳的CP值，宏達電對新產品創新持積極態度，看好更具進階的規格、更強的價格競爭力，以及全球同業在政府補貼削減下，將更有利宏達電在未來的競爭格局。定價部分，宏達電將繼續目前約1000美元的高端機款，還有就是約500美元具價格吸引力的機款，不僅如此，也擴展到介於兩者之間的新產品線，即在規格、價格都具有競爭力。宏達電看到VR一體機相對於PC VR而言，長期將成為主流，並將繼續投資VR一體機。

2、宏達電2023年在VR領域與電信運營商的合作項目越來越多，Viverse目前正在進行的兩個軟體合作項目，首先，與阿聯酋電信運營商「e&」合作，在這個項目中，客戶希望建造一座複製真實世界體驗的虛擬城市，共規畫7個虛擬區域城市，包括智能家居、世博會、音樂會、購物、體育等區域，宏達電預計該項目將持續帶來收入，一方面，宏達電按項目收取NRE(委託設計)費用，由於剛剛完成7個區域中的2個，預計未來幾個月會貢獻收入；另一方面，也同時開放用戶訂閱，宏達電可查看平台和維護服務的費用。另外一個就是和中國移動的合作，雙方共同開發VR應用程序商店，宏達電將提供VR內容和軟體支持，以同時收取NRE和授權費用，只是，該合作因為當地的封控出現遞延。

3、儘管近期出現許多VR終端新品，但宏達電仍然對VR需求和競爭格局持積極態度，宏達電強調，已經看到企業客戶更加重視和探索圍繞該技術的新商業潛力，至於競爭，由於先前同業因為政府補帖故在定價上過低，現階段看到政府隨著補貼減緩，價格出現上張，這將使產業競爭更趨健康。

4、宏達電正積極豐富其VR生態系統，其子公司致力於多個項目，包括Beatday即將推出一部VR劇，並推出基於該劇的虛擬主題公園設置，Vive Arts也與法國羅浮宮將展開新合作。