證交所建置最適合股市新手「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。12月推出台灣創新板特色，還有慎防金融詐騙注意事項說明，更有有價證券借貸業務、證券業務借貸款項等交易說明。

證交所在臉書粉專貼文介紹宅在家學習網最新一期內容，趕上世足賽的潮流，提供如足球盛事般的精彩內容。哈燒股識「圖書館」單元，新增台灣創新板特色說明。創新板上市公司所屬產業多為發展階段，具有資本額較小、設立時間較短等特性，且可能尚未獲利，營運風險相對較高，惟未來潛在成長動能可能也較大，因此符合一定財力或專業能力的投資人始得參與交易。故投資人應審慎評估自身的財務能力、經濟狀況與風險承擔能力，並瞭解其有價證券可能具有流動性風險。

「地雷區」單元，本期新推出金融詐騙三思而行停看查，及掌握天龍八「不」避開金融詐騙。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應三思而行停看查，審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產。下期將於「圖書室」單元推出第一上市和第二上市的差異；「地雷區」單元規畫推出內線交易重大消息認定說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。