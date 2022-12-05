高雄上櫃建商鑫龍騰開發(3188)在2014年入主安茂微電子，並於2016年正式更名，總經理黃勁嘉說，今(2022)年全年度營運可望維持去年水準，2023~2024業績也已經準備好了。對於未來規劃，他則說，希望每年入帳金額可以維持在20~30億元左右，目前資本額約18億元左右，中長期目標是擴增至20~30億元。

黃勁嘉指出，觀察目前高雄上市櫃建商資本額大多落在20~30億元，公司在今年9月剛通過增資6億元，目前資本額約18億元左右，明(2023)年暫時應該不會再有增資計劃。至於股利政策，現在的想法是手上保留多一點的資金伺機購地，才能創造更多的獲利，來回饋股東。

2014年在天玉集團董事長黃學藤以天玉投資開發入主安茂微電子後，2016年更名為鑫龍騰開發，另外，天玉集團旗下還有一間龍騰建設。黃勁嘉說，雖然與龍騰建設是同集團，但兄弟登山各自努力，營運成績還是要靠自家的努力。

鑫龍騰近期關注危老相關的開發案件，黃勁嘉說，稅制、政策上等等有很多的優惠，所以積極尋找危老的開發案件。鑫龍騰深耕北高雄，是否會跨出北高雄？黃勁嘉則回答，南高雄有適合的土地開發當然不會放棄，公司獵地眼光也不會只放在高雄的區域，未來台南、屏東有合適的土地也是會前進當地發展。

2021年底，鑫龍騰用以總價6.51億元、每坪高達72.8萬元標得的87期重劃區土地，「岡山信義案」在日前舉行動土典禮，此案總銷23億，每坪開價將落在30~40萬，樓高23樓合計139戶。黃勁嘉指出，這筆個案是公司在岡山地區的第一個推案，客層鎖定首換族群，全案採先建後售模式銷售，2025年可望完工貢獻當年度的營收。

鑫龍騰受建案入帳時間落差影響，今年度前10月營收較去年度大幅減少，不過，總銷17億元、已售8成的高雄「中正O8」大樓將在11月開開始交屋、入帳貢獻營收，營運將開始彈升，此案交屋入帳將一直持續到明年度。

明(2023)年度鑫龍騰將有「中正O8」大樓將一案持續入帳之外，後(2024)年預計將有總銷31億元的「鑫高鐵二期」在Q3完工銷售入帳。

黃勁嘉指出，台積電宣布進駐高雄後，高雄房市人氣熱絡漲了一波，不過，在各項打炒房措施，如擬禁止預售屋換約等，再加上選舉因素，房市買氣的確受到影響，預估2023年高雄房市的市況將不比2022年來的好，2023年高雄房市將呈「價量持平」格局，未來市場需求還是會以剛需為主。