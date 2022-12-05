豐興今(12/5)日開出本周盤價，鋼筋及廢鋼皆持續調漲，其中廢鋼繼上周一(11/28)調漲200元後，於上周五(12/2)再次調漲200元，今日又再漲300元，累計共調漲700元，調整後報每噸10700元，為連３次調漲，而鋼筋漲400元，報每噸19800元，為連2周調漲，型鋼則維持平盤。

業者表示，因寒冷氣候將影響廢鋼產量或出貨量，隨著國際廢鋼冬季效益發酵，美國、歐洲可供對外報價量減少、加上土耳其放量採購，提振廢鋼價格保持漲勢，激勵國內鋼廠連番調漲收購價，且樂觀情緒帶動買氣回籠，鋼筋部分則為反映成本而調漲售價，後市方面，預期廢鋼仍將帶動買方心態，故需關注國際廢鋼走勢。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼續漲10美元，報每公噸360美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲15美元，報每公噸345美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸106.85美元，續揚近7.4%，為連續第5周上漲。(商品行情網)