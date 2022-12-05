民進黨台南市正副議長參選登記今天中午截止，除「七連霸」議員邱莉莉登記參選議長外，副議長則有郭清華、林志展、李偉智等3人登記。根據民進黨團先前的決議，副議長人選將進入協調階段；如果無法完成協調，7日將舉行副議長人選表決。
下屆台南市議員選舉，民進黨取得28席，雖只差1席即可單獨過半，但仍是議會最大政黨。民進黨於11月30日成立第4屆台南市議會黨團後，宣布從即日起至12月5日中午12點，接受正副議長參選登記。
民進黨台南市正副議長參選登記今天中午截止，除「七連霸」議員邱莉莉登記參選議長外，副議長則有郭清華、林志展、李偉智等3人登記。根據民進黨團先前的決議，副議長人選將進入協調階段；如果無法完成協調，7日將舉行副議長人選表決。
下屆台南市議員選舉，民進黨取得28席，雖只差1席即可單獨過半，但仍是議會最大政黨。民進黨於11月30日成立第4屆台南市議會黨團後，宣布從即日起至12月5日中午12點，接受正副議長參選登記。
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