台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，國民黨5日召開記者會質疑，民進黨參選人吳怡農與黑道牽扯不清，吳怡農受訪回應，此事已經解釋得很多次，若國民黨仍要大陣仗開記者會，只能懷疑是否想轉移焦點？不論對手如何抹黑，他會堅持正向選舉，因為這才是選民需要的。

吳怡農過去擔任民進黨台北市黨部主委期間，發生時任台北市民進黨部評委會召集人趙映光兒子趙介祐涉販毒、詐欺案遭聲押獲准，趙介佑過去行徑更被一一翻出，當時外界即質疑民進黨「染黑」。

目前一審判決，趙介佑因詐欺、販毒案遭起訴，一審台北地方法院將他判刑8年6月，趙重提上訴後，二審台灣高等法審結訂12月7日上午11點宣判。

媒體詢問是否擔心二審宣判結果，衝擊選情？吳怡農今在捷運松江南京站受訪說，趙介佑已不是民進黨員，他必須為社會及過去的行為負責，民進黨絕不容許任何人使用、販賣毒品，也不歡迎這種人加入民進黨。不論是誰，都應該為自己的行為付出代價，也應給予這些人機會重回社會。

吳怡農也表示，他不認2年前的事情需要不斷重複，這不是現在選舉應該關注的問題。他重申，趙介佑處分案件已在2年前處理完畢，希望大家看見的是，民進黨堅守程序正義，不會因為媒體操作、政黨攻擊，而不做該做的事。

針對基層傳言，擁有黑道背景的國民黨人更多，甚至許多人已被法院判決，針對這點做攻擊不算抹黑。吳怡農強調，每個政黨必須要為自家政治人物負責，每個人的言行走過必留下痕跡，他相信選民眼光雪亮、有智慧。他也說，儘管選舉時間僅5周，但希望大家看到他們過去的努力，給予最大支持。

此外，國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇昨晚公開第一條政見「支持核二廠、核三廠延役」，問民進黨參選人吳怡農台灣的能源政策仍要死抱著「民進黨神主牌」？吳怡農回應，能源政策必須好好地檢討，不能只提口號卻不負責任，本周起會公開政見。不過，他樂見對手討論台灣重要議題。