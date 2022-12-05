新冠病毒在全球流行近3年後，其致病力逐漸減弱。與之相對應，中國大陸的防控措施也隨之調整，各地防控措施正層層減碼。大陸官方近日持續透過媒體釋放防疫措施將逐漸放開的訊號，《第一財經》引述一名匿名傳染病專家意見稱，新冠病毒防控回歸乙類管理條件漸趨成熟。

報導稱，「傳染病管理模式的主要依據來自於傳染病的傳染性和致病力。」一位傳染病專家表示，對於致病力強、病死率高且傳染性強的傳染病，一般歸為甲類或者乙類甲級管理，管控措施一般是採取強制性隔離、疫區封鎖等；對於發病率較高，引起高病死率，但傳播能力有限，對社會造成一定危害，會歸為乙類；對於傳染強、致病力弱、病死率低的傳染病，一般歸為丙類。

隨著新冠病毒不斷變異，當前在全球流行的Omicron變異毒株，其臨床特點也逐步被認知，眾多科學研究以及真實世界的數據顯示，其傳染性逐步增強，但其致病力及病死率降低。也因此，其管理級別又必須要重新考量。

從目前新冠病毒的流行病特徵來看，上述傳染病專家表示，很多地方顯示超95％以上的感染者為無症狀和輕症，病死率很低，在這樣的情況下，繼續按照甲類管理顯然不符合科學，所以，新冠回歸乙類管理甚至降級為丙類，都將成為可能。

上述傳染病專家表示，「很顯然，當前流行毒株的致病力比較弱，在全國已經完成基礎免疫的條件下，按乙類管理已經不成為問題。回歸乙類管理，也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據，做到有法可依。」

報導引述南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任、疑難感染病中心主任、主任醫師彭劼分析，2020年將新冠列為甲級管理，是考慮當時對疾病本身及病毒的認識尚不夠，而且當時該病的病死率很高。如今的Omicron變異株，雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率已大大降低，98％以上的感染者屬於無症狀及輕症患者。從病毒及疾病特點看，當下再延續甲級管理的模式並不適宜。