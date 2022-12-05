高雄警方將顏男、賴男逮捕到案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前鎮今日凌晨驚傳聚眾砸車案！31歲陳姓男子開車與37歲顏姓、23歲賴姓男子疑有行車糾紛，後來顏男偕7輛轎車，將陳男車攔下，並下車持球棒狂砸，同時將陳男帶走。警方獲報到場，循線先逮回顏、賴共1車2人，他們卻辯稱，雙方是認識的朋友，還帶陳男去醫院擦藥，並非擄人。至於詳細情形，還待警方後續釐清。

今日凌晨1時許，陳男開車載著女友23歲的蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路與翠和街口時，疑似陳男先前曾鑽車縫，令顏男、賴男等人不滿，2人便偕同7輛車，堵住陳男去路將車攔下，下車持球棒對著陳男的車輛猛砸。

多人猛砸之下，造成陳男車窗全砸毀，而顏男等人在砸車過程中，還一度亮出西瓜刀。民眾見狀報警，前鎮分局獲報後，派遣快打部隊到場，但現場僅留下蔡女和被打爛的車，陳男則遭顏男等人帶走。

警方後續調閱路口監視器，以車追人下，於苓雅區四維三路、仁義街口，將顏男、賴男2人的車攔下，並救出被害的陳男，陳男手部流血受傷，被員警送往醫院包紮，顏男2人則帶回警局釐清案情。

據了解，2人辯稱，因不滿陳男開車亂鑽車縫，才會夥同友人，砸車教訓，砸完車後發現，陳男和彼此的友人都有認識，陳男也主動上車，帶他去醫院擦藥、商談砸車的後續事宜，否認有擄人。因當下已是凌晨，2人拒絕夜間偵訊，詳細狀況還待今早警方做完筆錄後釐清，並查緝其餘共犯中。

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