選前民進黨縣市長候選人「北北基桃1200月票」政見引發討論，選後隨著4位民進黨候選人全都落選，內閣改組也被熱議。不過今（5）日交通部長王國材在立法院仍表示公共運輸月票補助會從都會區擴及全台，定期票證可因地制宜，相關審查辦法本月底出爐，明年起地方政府可送件，預計第一季就可審查完成。

立法院交通委員會今（5）日審查112年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位預算。由於王國材11月16日列席立法院交通委員會時就表示公共運輸月票補助會從都會區擴及全台，非六都的補助會多一些。國民黨立委洪孟楷今日再次關切是否有公正單位調查電子票證的合理票價等「北北基桃1200月票」。王國材則回應，，要不要公共運輸月票，要因地制宜，相關辦法月底就會出爐，希望地方提出有創意的方法提升公共運輸使用率，明年元旦起交通部可收件，預計第一季就可以審完。

洪孟楷又問，審核標準、審核辦法何時出爐？王國材表示，大原則是要提升公共運輸使用率，若無，就不會同意，且不會每個地方都是1200元或像目前雙北1280元，因為縣市也要出一半錢，所以要由地方自行衡量。