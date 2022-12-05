苓雅樂活日照中心5日舉辦「專屬遠足日」，輔導員帶著老小孩們搭乘輕軌，到駁二藝術特區走走踏踏，日照中心也特別為老小孩打造「慢一點」的旅程規畫，讓長輩們可以漫遊駁二，成為一日的資深文青。

活力得醫療照護體系「樂活苓雅日間照顧中心」為促進長輩健康，時常安排遠足日，陪長輩走到戶外，成為機構的一大特色。這次特別選擇搭乘高雄輕軌前往駁二藝術特區，暢遊時下很文青、又藝術的藝文特區及鐵道園區，讓長輩們看看年輕族群的熱門拍照打卡景點。

輕軌和駁二是高雄市的2大特色，但大部分長輩都沒有搭乘及遊玩的經驗，因此整個行程中，長輩們都好奇的東看西瞧，享受此次的文青風戶外遠足。長輩們從遊玩中了解高雄發展史，也在過程中分享自己過去的生活及奮鬥的經驗。

組長鄭品萱表示，搭乘輕軌可以讓長輩了解現在的交通是非常的便捷，長輩們可以慢慢欣賞駁二園區內的各式裝置藝術，順便感受鐵道園區的懷舊氛圍，大家也戴起列車長的帽子，體驗一日站長的樂趣，機會非常難得。

鄭品萱說明，長輩們平常要外出踏青的機會並不多，也缺乏社交活動，能藉由遠足活動更拉近大家的距離，同時能促進認知及增加肌力，對長輩們延緩退化及幫助復健，好處多多。