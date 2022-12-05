根據「上海發佈」微信公眾號引述《江澤民同志治喪委員會公告》（第2號）精神，2022年12月6日上午10時，中共黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會。

根據公告內容指出，6日上午追悼大會默哀時，將要求全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

另外上海市全市範圍（含浦東機場、虹橋機場區域），6日上午默哀時鳴響防空警報，鳴響時間3分鐘。

江澤民追悼大會6日於北京舉行 大陸全國降半旗、默哀鳴笛3分鐘
大陸明追悼江澤民 股匯停市3分鐘
陸證監會、人行：江澤民追悼會默哀期間 停市3分鐘
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