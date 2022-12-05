新北市有對年輕夫妻被控設局詐騙22歲李姓男子高達150萬元，李男驚覺被騙後憤而報復，今(5)日凌晨將夫妻二人騙出後夥同4人將他們痛毆一頓，直到警方獲報趕抵現場時才趕緊騎機車逃逸，其中有名女警攔阻未果還被嫌犯以機車拖行，事後警方已逮捕包含主嫌在內的4人，另有1人在逃。

這對詐欺鴛鴦是24歲黃姓女子以及26歲高姓男子，黃女日前透過手機遊戲認識李男，她佯裝要跟李男發展成男女朋友關係，並謊稱丈夫高男是自己弟弟，誘騙高男一起投資精品。

李男從8月起便與黃女外出約會2、3次，並陸續拿出約150萬元給黃女投資，不過近期李男與朋友談起此事時驚覺被騙，憤而計畫報復；李男先對黃女佯稱要加碼投資，約對方在今天凌晨0時22分到新北市蘆洲區長安街36號前碰面，自己則夥同另外4人到場埋伏。

待黃女跟高男搭計程車一到現場後，便遭李男等5人從車上拖出毆打並噴灑辣椒水，而警方接獲報案後，立刻出動快打小組前往現場，李男等人見警方到場立刻騎車機車逃跑，其中有名員警攔阻不成還遭對方以機車拖行，所幸僅臀部尾椎受挫傷，無大礙未送醫。

目前警方已逮捕包含主嫌李男在內等4人，將依涉嫌妨害秩序罪嫌、妨害公務罪法辦，至於黃女、高男涉嫌詐欺的部分，李男則表示備齊相關資料後擇日提告；另外尚有1人在逃，警方仍持續追緝中。