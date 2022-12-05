台北市長當選人蔣萬安選前被問及是否會辭立委時，賣關子稱飯煮熟要燜一下才好吃。蔣萬安今天拜會台北市長柯文哲，談到小內閣議題時，重提「燜飯說」，稱飯要煮好，等久一點，鍋蓋掀開飯才會香。在旁的柯文哲則笑到扶額。

蔣萬安今天率隊拜訪柯市府討論交接事宜，柯文哲、蔣萬安進行閉門30分鐘會議，會後接受媒體聯訪。

對於兩人是否做成什麼決議？柯文哲表示，交接分府級跟局處交接，府級有24案，只要蔣萬安指定每個案子誰要當PM（專案經理人），市府就針對PM專案報告，至於局處接交會排行程，由副市長彭振聲負責。

蔣萬安表示，今天他們談的順利，也有共識，交接都指定PM，市府由彭振聲，他的團隊由立委林奕華對接，之後針對府級重大交接事項由PM對接，後續透過專案簡報方式說明，各局處相關業務，局對局、處對處，指定人選進行交接。

而外界關注蔣萬安小內閣名單，林奕華、高雄市前副市長李四川等人是副市長口袋人選嗎？蔣萬安說，市府內閣成員，都是非常重要不可或缺的齒輪、環環相扣，徵詢過程中都非常慎重，也相信市民朋友，希望市政推動讓市民有感、有效率，希望在遴選人才非常謹慎，組建內閣人事部分也能慎重。

他表示，自己一直強調，用人原則就是專業、品格、用人唯才，也會持續堅持原則，這徵詢作業進行中廣納人才，當然會在適當時機確定之後向大家完整說明。

由於蔣萬安之前有說優秀人才會續留，是否會有局處首長留任？蔣回稱，在徵詢人才作業，都盡量聽取各方意見，也希望有好的人才都繼續爭取，不管在各縣市、地方、中央，在哪個崗位，都會極力徵詢瞭解，希望未來市府內閣成員能共同組建廉能、效率、服務型政府，未來市政推動不只有效率，讓市民有感，同時也要有溫度、同理心。

柯文哲則說，這以前就問過了，對他來講每個局長都很優秀，但是看局長他們個人意願。

至於內閣團隊何時可以確定人事？蔣萬安重提「燜飯說」。他表示，大家如果有煮飯經驗，當中不能把鍋蓋一直掀開，飯要煮好，甚至等久一點，再把鍋蓋掀開，飯才會香。柯文哲聽了之後笑出聲又扶額。