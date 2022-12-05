6旬楊姓婦人因經常吃霸王餐，官司纏身，還被店家PO網公審，但她今年7月間又到北市忠孝東路上的吉星港式飲茶點了腸粉、蘿蔔糕、水果拼盤，吃了2907元又不付帳，台北地檢署5日再依詐欺罪起訴她。

據調查，楊婦自2020年5月起在台北市多間知名餐廳吃霸王餐，受害店家包括問鼎麻辣鍋、皇膳魚翅、可利亞石頭火鍋、Hooters美式餐廳、hot 7 鐵板餐廳、星據點KTV，至少10次，官司纏身。

今年5月間，她因案到新北地院開庭後，從土城搭計程車到北市松山區，車資495元賴帳；不久陸續到歐買尬日式海鮮串燒店、韓式料理店「兩餐」以及「忻殿堂」消費3410元、399元、2889元不付帳。楊婦一度遭北檢聲押獲准。

楊婦日前台北地院依詐欺罪判處應執行5月徒刑，可易科罰金15萬元；另拘役60日，可易科罰金6萬元。

但楊婦未見悔改，又在7月16日到吉星港式飲茶，點了十多項餐點及水果拼盤，還註明「不要芭樂」，消費2907元，結果她雙手一攤，表示沒錢，雖業者同意她隔天再還錢，但她卻人間蒸發，業者報警提告。