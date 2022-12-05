「中部科學園區台中園區擴建2期開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議於今(5)日召開，環團今早於環保署前地面貼滿黑紙白字的「假」，預告若本次環評不顧民意強行闖關，將發起「環評的A4黑紙革命」。

1986年台灣處於戒嚴時期，鹿港民眾為反對杜邦設廠而北上總統府，以辦喪事的色調，手持黑底白字的紙張寫著 「怨」，表達對政府漠視民意的抗議，成為台灣首件環保抗爭導致外商終止投資計畫的事件，為台灣著名的環運黑紙革命。

環團今日於中科台中園區擴建2期開發計畫環評前於環保署抗議，在地方選舉結束不到10天內即召開第三次初審會議，加速闖關意圖濃厚，恐上演「官」主輾壓民主的假環評戲碼，預告將發起台灣「環評的A4黑紙革命」，屏東縣環保聯盟理事、行為藝術家曾啓明在環保署前人行道上用100張A4白紙鋪排出「評」字，接下來將A4白紙翻面成黑紙白字的「假」字。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，本案溫室氣體的抵換比率每年至少10％，連續執行10年，這與民進黨政府2050淨零碳排的政策相違背，台灣目前的暖化的速度是全球的2倍，海平面上升的速度也是全球的2倍，而二氧化碳在大氣中會存在100年以上，以目前的抵換方式， 無法減少溫室氣體在大氣中的總量，只是將其他地方的排放量買來提供中科擴廠使用。

岳祥文指出，中科應要求擴建2期的進駐廠商，2030年百分之百自發綠電，做不到這個條件就不應該擴廠，中科應負起管理的職責，落實行政院淨零碳排的政策， 否則民進黨政府就只是在喊口號，欺騙人民。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，中科管理局為了加快腳步讓台積電擴廠，環評說明書的製作並不嚴謹，環評必須考量的重點無非是開發行為與其他既存經濟活動的整體影響，即使目視觀察用不著科學模式模擬，也知道不該再任由資源消耗與汙染排放密集的工業無限制地擴張下去，而讓問題持續惡化到難以解決。

桃園在地聯盟理事長、2021珍愛藻礁公投領銜人潘忠政出席共同發 起「環評的A4黑紙革命」指出，雖然珍愛藻礁公投在去年底被民粹式的選戰打敗，但環評過程的爭議並不因此消失，今天中科2期擴建開發案仍面臨相同的問題，在一連串假論文事件爆發後的此刻，正是檢視這個國家環評制度的好時機，從三接毀藻礁案來談環評A4黑紙革命，的確別有意義。