民眾到現場排隊等待抽籤。（李京昇攝）

苗栗縣動物保護防疫所上個月受理民眾拾獲一隻「雪貂」，依法公告7天後，沒有飼主認領便開放認養。苗栗動保所5日以公開抽籤方式讓民眾認養雪貂，吸引近20位民眾到場試手氣，最後由一位不具名2、30歲男性幸運抽中，成為雪貂新主人。

動保所指出，這隻雪貂是熱心民眾11月24日在苗栗市建中街拾獲，依法公告7天讓飼主領回，但不見飼主出面認領，因此依法公開辦理認養。今天上午10點一到，動保所辦公室擠滿人潮，等著要抽籤。

最後抽中的是苗栗縣20多歲男性，他具有獸醫師相關經歷，曾有飼養刺蝟等寵物，允諾會給雪貂一個溫暖的家。另位來自新竹縣的陳姓小姐直呼可惜，她說，今天特地趕來苗栗抽籤，可惜籤運不佳，希望雪貂未來在新家能平安順利成長。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義說，以往認養以犬貓為主，但不乏有鸚鵡、烏龜、孔雀、鹿、寵物豬等動物，每年約有1、2次並不多見，雪貂則是首次，開放認養前都會諮詢飼主職業身分、是否有養寵物經驗、經濟條件等問題。

張俊義也呼籲，民眾飼養寵物絕對不能因為一時興起，不離不棄給予妥善照顧，才是尊重生命、飼主應有的責任。