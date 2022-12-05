外資11月開始大舉回頭加碼台股，台股12月延續年底作帳行情，今（5）日加權指數再度站上萬五大關，即將納入元大高股息（0056）ETF所追蹤的台灣高股息指數的26檔準成分股中，至10點半過後，約有11檔大漲2％以上。

台灣高股息指數成分股此次首度將30檔擴大至50檔，一口氣納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY等26檔。

另刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等5檔。原本台灣高股息指數成分股中有24檔沒有調整，包括聯發科、微星、華碩、聯電、和碩、長榮、仁寶、友達、亞泥、廣達等股都還在。

據統計，到10月底止，0056基金規模再攀高至1,561.27億元，4年多基金規模約成長10倍，市場看好未來基金規模仍會再攀升，11月底的數字尚未公布，但預期將很快會向2,000億元大關叩關，看好相關成分股未來投信大舉加碼的行情。

0056準成分股中，除了同欣電因現金減資暫停交易，裕民、瑞昱 小跌之外，其餘多維持紅盤，並以奇鋐表現最亮眼，一早股價就衝上127元漲停，大成鋼、南電等都分別大漲半根漲停，臻鼎-KY、潤泰全、旺宏、景碩、遠東新、中信金、貿聯-KY、台光電等，盤中股價都上漲2％。