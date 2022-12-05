「嵩 sung」一間餐廳有兩種主色，隨著光影變化，讓人有種夢境與現實交錯的不思議感。(嵩sung提供)

台中向來是美食一級戰區，不少連鎖餐飲品牌都是從台中發跡，尊鴻餐飲集團旗下第5個新品牌「嵩sung」歐陸餐酒館，11月底在台中美村路開幕，業者邀請法餐主廚與國際調酒冠軍，攜手打造時尚法餐和特色調酒，12／31前採全預約制。

以台中為起點的尊鴻餐飲集團，旗下擁有義式料理「HUN混」、「JAI宅」、健康餐盒「杉」、鍋物品牌「禾」，集團今年再推第5個品牌「嵩 sung」，以近幾年崛起的餐酒館為經，優雅時尚的法式料理為緯，串連成「嵩 sung」法餐餐酒館的品牌定位。

「嵩 sung」可品嘗到時尚法餐和世界調酒冠軍師獨家打造的特色調飲。(嵩sung提供／陳韻萍合成)

台中新品牌「嵩 sung」以折衷主義風格呈現珊瑚橘與靜謐白兩種截然不同的主色。(嵩sung提供／陳韻萍合成)

業者砸逾千萬重金打造全新品牌「嵩 sung」，從環境到餐飲，維持集團一貫網美風格，將近60坪的店面，承襲現代建築先驅Ludwig Mies van der Rohe追求「少即是多」的設計理念，以折衷主義Mix ＆ Match風格呈現珊瑚橘與靜謐白兩種截然不同的主色。一間餐廳有兩種主色，珊瑚橘色彩鮮明，卻有一股沉穩氣息；另一用餐區混合了奶茶色和白色，簡約中自帶沉靜。設計大膽創新，隨著光影變化，讓人有種夢境與現實交錯的不思議感。

「嵩 sung」必拍的景點是被列為世界級精品的「巴賽隆納椅Barcelona Chair」。 (嵩sung提供)

「嵩 sung」也承襲集團品牌的另一項特色，店內陳設超好拍的裝置藝術或設計，「JAI宅」西門店直接把黃色餐車開進餐廳、「JAI宅」新竹店則是放了一隻擬真的長頸鹿、「杉」把餐廳布置成市區裡的小公園，而「嵩 sung」必拍的景點是店內那張被列為世界級精品的「巴賽隆納椅Barcelona Chair」，巴賽隆納椅被喻為「20世紀最美的椅子」之一，富有質感的設計，網美和時尚控不可錯過。

餐點方面，由高級法餐主廚一手操持，主打的「法式油封鴨腿」為南法經典料理，選用宜蘭唯一具生產履歷的豪野鴨，舒肥浸潤超過4小時，將空氣隔絕以鎖住肉質彈性與水嫩，撒上印度瑪薩拉香料，輕煎火烤，肉汁飽滿外皮酥脆。還有口感層次豐富的「塞納法式蝦醬炸蝦義大利麵」、創意料理「嘉利西亞碳燒章魚馬鈴薯」、酸辣開胃的「手撕墨西哥油封豬搭脆餅」等招牌菜色，不含調酒，平均客單價約600元。

此外，「嵩 sung」邀請世界調酒冠軍郭植伶，根據不同需求獨家研製出7款充滿特色的微醺調酒。「秘境N°19」喝得到花果香氣，適合喜歡微甜與清爽口感的客群；以茶香入酒的「巷弄島嶼」則適合愛好口感溫潤、在回甘中帶點微苦酒品的人們；外觀神似抹茶拿鐵的「春森抹茶」，使用日本京都宇治抹茶粉、海鹽焦糖與威士忌雪客，調和成日式抹茶調酒。業者希望透過佳餚美酒與秘境空間的融合，讓中部民眾感受全新的味蕾之旅。

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