豐興(2015)周一(12月5日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼繼上周五(12月2日)每公噸上漲200元後，本周持續上漲300元，鋼筋基價也每公噸上漲400元，廢鋼、鋼筋連2周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連4周持平。樂觀氣氛能否持續上演？豐興表示，預期接下來仍是由廢鋼帶動買方心態，持續關注本周國際廢鋼是否續強。

回顧上周11月28日盤價，國內鋼筋基價、廢鋼每公噸上漲200元，為豐興六周來首度漲價盤價，成功由平轉升，廢鋼上周五更周間上漲200元，型鋼產品則持續平盤，為連3周持平。

本周豐興盤價續升，廢鋼、鋼筋雙雙上漲，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，鋼筋價格為每公噸1.98萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周由每公噸350美元升至360美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也上漲，由每公噸330美元升至345美元，日美國際盤價均續升，連2周上揚。澳洲鐵礦砂亦從每公噸99.5美元續漲至106.85美元，連5周上揚，突破百美元。

國際廢鋼冬季效益發酵，美國、歐洲廢鋼發生量減少，可供對外報價量減少、加上土耳其放量採購致使國際廢鋼上周漲勢持續。

而大陸封控也可能逐步鬆綁，鋼市是否回歸旺季需求而推升盤價向上？豐興經理莊文哲表示，國內廢鋼業者觀望國際漲勢因此國內鋼廠連番調漲收購價。鋼筋為反映成本而調漲售價。廢鋼樂觀氣氛帶動買氣回籠，預期接下來仍是由廢鋼帶動買方心態，持續關注本周國際廢鋼是否續強。