民進黨九合一選舉大敗後，預定在立法院會期結束後座內閣調整，國民黨立委陳以信今於外交國防委員會表示，外界有傳聞駐美代表蕭美琴與外交部長吳釗燮可能互調，吳釗燮則表示，「沒有聽說這方面的事情」。

蔡英文昨天下午邀集副總統賴清德、蘇貞昌、國安會祕書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁等人，首次召開敗選後的府院黨高層會議，會中決定在立法院會期結束後，將調整內閣布局。

陳以信剛結束美國行程返國，早上6點才到台灣。他於外交國防委員會問及吳釗燮，對於內閣調整，有沒有人事異動的準備？陳以信另表示，他在美國走訪聽到很多聲音，有傳聞內閣要改組，蕭美琴駐美已經一段時間，未來國內另有重用；而對美工作也是吳的專長，可能會互換。

對此吳釗燮則表示，對於政務官來說，需要負起責任的時候就負起責任，需要離開的時候就離開，這方面「絕對不會有問題」。對於赴美或與蕭互換的消息，吳釗燮也說「都沒有聽說。」而吳釗燮在答詢時也說，「委員如果去美國聽到吳釗燮表現很爛該下台，讓我知道一下，我就會下台」。陳以信則緩頻，你的表現各方說法都有，但並不是要討論吳的表現。