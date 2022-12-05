白冰冰（左）教黃子佼新歌的手語。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

出道48年的白冰冰，近日在Yahoo TV《佼心食堂》宣傳新專輯《體會》，這次所推出的新歌〈體會〉是由她親自作詞，認為人生的體會無法三言兩語就能說盡的她表示，她對版權沒有非常嚴格，也不禁感嘆在演藝圈環境如此艱難之際，還有高額版權費用等問題。

受到瘖啞人士啟發，她特別在〈體會〉MV中加入手語，現場她也特別教黃子佼一起比手語，還在視障街頭藝人沈彥霖的伴奏下，高唱代表作〈阿娜答〉，白冰冰除了驚訝沈彥霖的才華，同時也被他和阿嬤的祖孫情感動，一口答應要幫他圓夢，讓他有機會上胡瓜的《最強綜藝秀》。

日前剛結束南極之旅的白冰冰，自嘲這陣子的生活彷彿「冰火五重天」，「我這趟足跡遍及南極、南美洲的里約、阿根廷，所以溫差極大，現在回來看到大家，還產生了你們都好像企鵝的錯覺」。

白冰冰說，很多旅伴要吞安眠藥、暈船藥，但她完全不需要，能吃、能睡又能拉，過得相當自在開心，她也笑說唯一比較不可取的，就是台灣人出國時都很喜歡看手錶，想知道台灣現在幾點，導致自己被時差所困，但她把這些問題都拋諸腦後，照著自己的生理時鐘走，即使環境忽冷忽熱，仍維持好的健康狀態。