要銀行當柯南協助打炒房，金管會坦承「不符實際」。立委林楚茵5日質詢金管會要銀行檢視ATM監視錄影找炒房團，是否是勞民傷財、要銀行派專人專門看錄影？金管會主委黃天牧坦言此舉「不夠周延」，強調政策不可事倍功半、勞民傷財，不能個案通案化，造成銀行額外負擔，將找銀行局、檢查局再討論合適的措施。

由於檢查局金檢時發現有銀行房貸涉及炒房團，即運用多個人頭帳戶購屋，再由一人拿現金去ATM繳交多個帳戶的房貸，金管會12月發函銀行要求調ATM監視錄影帶，了解是否有炒房團拿現金透過ATM，同時繳交多個購屋人頭帳戶的房貸，銀行反應根本不可行，因為可能有跨行繳款，ATM是別家銀行的，亦或是在超商內部，且全台有數萬台ATM，恐怕難以執行。

林楚茵在財委會質詢時即表示，金管會只要有函令，銀行就必須照作，這樣不就是每台ATM都要派專人天天看，要銀行當柯南協助找炒房團，徒增困擾，事倍功半，未必對打炒房有效，且可能讓銀行減少其他服務。

銀行局長莊琇媛坦言「去監控ATM是不符實際」，但檢查局金檢發現缺失，建議先從內部報表找出異常，再去調ATM監控畫面。

黃天牧最後亦承認此措施不夠周延，任何措施不可事倍功半、勞民傷財，亦不能用個案通案化，造成銀行額外負擔，要以風險為基礎，因此會找銀行局及檢查局來談，討論更合適的措施。