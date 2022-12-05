金門中正國小首度參加徐生明盃就挺進淘汰賽，雖然最終以3比9不敵龜山國小，止步16強，但對小球員來說仍是寶貴經驗。陣中洪靖彧更是敲出生涯首支過牆的全壘打，他開玩笑說：「過牆後就可以慢慢跑了。」

面對曾在徐生明盃4連霸、5次奪冠的龜山國小，洪靖彧在3局上敲出陽春炮，助隊打破鴨蛋，這也是他生涯首支過大牆的全壘打，昨天則是敲出場內全壘打，「比較喜歡過牆的，因為這樣就可以慢慢跑了。」他透露那球位置很甜、很高，所以就積極出棒。

洪靖彧透露，當初是教練來找他，問他想不想打棒球，後來也開始喜歡棒球，主要位置是投手跟捕手，但自己更喜歡蹲捕，他誠實的說：「因為蹲捕只要負責接球就好，不會被教練罵。」接下來將升上國中的他想繼續打球，但沒想「旅外」、想留在金門就好。他透露，自己最欣賞中信兄弟王威晨，因為他速度很快、安打又打很多。

總教練鄭宇神表示，洪靖彧算是陣中的靈魂人物，且他還是「金門最速男」，在縣運100公尺跑出13秒26得第一，「他的運動能力很不錯，任何體育項目都很好，是全能型的選手。」

這次是中正國小首度來打徐生明盃，鄭宇神透露昨天賽後有帶小朋友去西子灣吃冰，「因為今年第10屆了，有可能是最後一屆就想說趕快來參與，希望師母（謝榮瑤）能多辦幾屆，讓我們有更多機會能來高雄走走。」