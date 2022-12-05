相隔快半個月、因傷缺席7戰的拓荒者明星後衛利拉德，5日宣告傷癒復出，他不僅一回歸就摘21分、6助攻與4籃板，也帶動拓荒者先發5人得分全都上雙，葛蘭特與安芬尼西蒙斯得分更破20，拓荒者最後以116比100輕取來犯的溜馬，奪下本季第13勝(11敗)。

因為右小腿受傷缺席7場比賽的利拉德，今天總算宣告傷癒復出，重回拓荒者先發行列，儘管他在上半場就拿11分、3助攻與2籃板，帶領拓荒者打完上半場取得54比49領先溜馬，昨天狂掃45分的安芬尼西蒙斯，上半場卻僅攻下5分。

來到第3節，西蒙斯隨即找回手感，跟葛蘭特、利拉德攜手打出15比4小高潮，拓荒者轉眼擴大領先到20分以上，光在第3節，西蒙斯就拿11分，接下來溜馬雖想反撲，可惜拓荒者始終保持兩位數領先，也讓這場比賽提前進入垃圾時間。

拓荒者以葛蘭特攻下28分最高，安芬尼西蒙斯也拿22分，紐基奇19分，同樣傷癒復出的哈特11分、10籃板，不過拓荒者此役得分幾乎集中在先發，替補總共只拿15分；溜馬以透納24分最高，希爾德22分、11籃板，內姆哈德16分、8助攻與6籃板。