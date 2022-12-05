黃號日前連續2天舉辦個人演唱會。（大步娛樂提供）

黃號（左）的演出獲李亞明高度肯定。（大步娛樂提供）

「新人教父」李亞明的關門弟子黃號，3、4日連續2天舉辦個人演唱會，好人緣的他，首場除了邀來《為你唱情歌》節目中的好夥伴曾薀帆（呆呆）、Yappy Christine Wang合唱，音樂製作人孫盛希、一起參與節目的李哲言、高有翔、安吉、錢沛筠、廖柏雅也到場支持。4日加場也有創作才女陳華合唱力挺，而最特別的嘉賓則是黃號高齡88歲的爺爺。

2場演出李亞明完全放手給黃號統籌規劃，予他100％的信任與空間，李亞明則全程都在台下觀賞，演出結束後給黃號打了85分成績，對於才出道4個月的新人，能獨自完成90分鐘節目，還連唱2天給予高度肯定。

第2場演出黃號的家人全員到齊，最令他感動的是高齡88歲爺爺也在現場，爺爺曾是第十三任空軍總司令，他覺得爺爺很酷，在中華民國空軍網頁中介紹爺爺，「將軍溫良恭儉、平易近人，盡瘁空軍、功業彪炳，豐功著績」，黃號也深受爺爺影響。此外，2場演唱會歌迷年齡層很廣，有情侶、母女、父女、少女，演出前8小時就在場外安靜排隊，讓工作人員大讚黃號的粉絲素質很優。

結束為期2天的演唱會後，黃號將開始準備人生首次的跨年演出，31日當天將在嘉義市立體育場「全嘉藝起來跨年晚會」與劍湖山世界「旺兔耀飛跨年晚會」獻出他的首次跨年演出，對於即將站上跨年舞台，黃號坦言難以想像，畢竟之前都是在台下跟著台上的藝人倒數跨年，且他也將報名金曲獎最佳新人，對2023年充滿期待。