神舟十四號飛船返回艙4日晚間著陸大陸內蒙古的東風著陸場，太空站第三批科學實驗樣品5日凌晨返回北京，運抵中科院空間應用工程與技術中心。其中裝載水稻和擬南芥的實驗樣品，是在經歷120天的太空培育生長，完成了從種子到種子的發育全過程，國際上首次在軌獲得的水稻種子。

央視新聞報導，從中國科學院獲悉，隨神舟十四號飛船返回艙下行的載人空間站第三批空間科學實驗樣品4日在著陸場交付空間應用系統，5日凌晨返回北京，順利運抵中科院空間應用工程與技術中心，空間應用系統總體與相關實驗人員檢查實驗樣品的基本狀態，確認返回樣品完好後，順利交接相關實驗科學家。

報導指出，返回的樣品包括3個生物樣品冷包和1個無容器樣品袋，其中3個生物樣品冷包裝載的是水稻和擬南芥的實驗樣品，無容器樣品袋中為4盒無容器材料實驗樣品。其中，水稻和擬南芥種子經歷了120天的太空培育生長，完成了從種子到種子的發育全過程，是國際上首次在軌獲得水稻種子。

目前，返回水稻和擬南芥樣品一部分已做固定處理，水稻種子將帶回中科院分子植物卓越中心實驗室繼續培養。科學家將對返回樣品進行分子生物學、細胞學和代謝等相關分析，通過檢測及分析研究，解析太空微重力對於擬南芥和水稻作用的規律和分子基礎，為進一步創製適應太空環境的作物，和開發利用太空微重力環境資源提供理論依據。

同時返回的還有4盒無容器材料實驗樣品。報導指出，無容器材料實驗櫃是大陸首個、國際上第二台在軌成功運行的同類實驗設施，到目前為止已實現在軌穩定運行590多天，順利完成了7盒材料樣品在軌實驗，成功加熱樣品73顆。後續科學家將繼續加快開展新型金屬合金深過冷凝固過程研究和熱物性參數測量，以獲得地面高性能製備工藝關鍵條件，指導地面新材料製備。