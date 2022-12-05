為滿足企業對產業用地需求，台南柳營科技園區開發案2013年完成後，目前正推動第3期開發計畫，預計開發86公頃，2022年底完成簽約程序後，將立即啟動報編，未來可望每年創造343億元產值。

台南市長黃偉哲說，柳營科技園區第1期及第2期共計開發245公頃土地，引進產業類別以化學材料製造、塑膠、機械、電子、紡織、食品、藥品、化學製品與金屬製品為主，目前全數出售完畢，且建廠率達94%，每年可創造1000億元產值，目前除推動柳科3期開發案外，亦針對園區內既有公共建設進行增設及改善，以增強園區機能提供企業更完善便捷的服務。

除柳科3期案外，為完善溪北地區整體性發展，台南市府同步推動七股科技工業區開發案及麻豆工業區市地重劃案，3案完成後預計共可提供約219公頃的產業用地，釋出1萬9300名就業機會，3大工業區間將相互結合形成嶄新產業聚落，未來更將透過與南科沙崙雙引擎帶動下，串聯上中下游供應鏈，帶動產業轉型升級、提高競爭力，推動台灣產業進軍國際市場。

台南市經發局局長陳凱凌說，今年3月公告「都市計畫工業區更新立體化發展方案」，藉由容積獎勵及提高總容積獎勵上限方式，鼓勵老舊廠房更新並帶動產業升級轉型，另外今年8月亦建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，透過公私協力方式協助提供產業用地供需雙方媒合相關服務，協助廠商快速尋得產業用地，增加投資意願，創造更多就業機會及市場商機。(記者張雅雲/台南報導)