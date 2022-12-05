2022「我是你的眼」視障公益路跑週日於鼓山區大榮中學起跑，市長陳其邁出席致意，並與高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰，立委趙天麟等人共同鳴槍後，由視障朋友率先正式起跑。

2022第一屆「我是你的眼」視障公益路跑週日於高雄市大榮中學舉辦，推廣運動平權理念，鼓勵視障朋友加入路跑的行列。（高雄市政府新聞局提供）

陳其邁表示，今年10 月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，是身障族運動平權發展的重要里程碑。全台首屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，分為21公里半馬組、10公里挑戰組和5公里健康組，有非常多選手報名參加，他非常感動大家起早共同響應視障公益路跑活動，也代表市民朋友感謝高雄市馬拉松協進會以及志工朋友。

因為輔選暫停半年沒有參加路跑賽事的立委趙天麟，也號召多位慢跑隊的夥伴共同報名參加這次的公益路跑，他表示，這次路跑很有意義，除了推廣運動平權理念，也鼓勵視障朋友多多加入路跑的行列。

第一屆「我是你的眼」視障公益路跑，視障組以一位視障朋友與一位陪跑員共同報名，不需報名費；民眾報名一般組，主辦單位就每人報名費捐100元予視障團體，讓跑友們參加路跑活動，同時也能做公益，本次活動總共募集18萬元，由高雄市馬拉松協進會致贈該會身心障礙福利社。