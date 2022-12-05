年底九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，而近期被點名可能參選黨主席的桃園市長鄭文燦，論文又被認定抄襲，而遭台大撤銷學位。對此，前立委沈富雄點名副總統賴清德，指他應勇於承擔黨主席的職務。

沈富雄今（5）日在臉書表示，黨主席一職權大到可以傾國，但實際上在民主、先進的國家不多見，儼然是個「政治怪胎」。他舉例，美國是典型的總統制國家，但除了大選募款及籌備大會外，很少人知道黨主席是誰；在內閣制的英國，多數黨的領袖即為首相，少數黨的頭人就是少數黨領袖，「雖更替頻繁，卻井然有序」。

沈富雄指出，台灣有外造且剛性的政黨，執政時府、院、黨及黨團四個憲政機構，形成四頂角、六互動連線的複雜關係，因此他一向主張，取得政權後，總統應即出任黨主席，實質上弱化「黨」，形成三頂角、三連線較易操控的局面。

「沒想到此次民進黨慘敗後，蔡英文辭去黨主席，卻仍不願在黨權方面鬆手。」沈富雄提到，綠委管碧玲在選後甚至放話，稱若由賴清德副總統出任黨主席，豈不是讓總統提早「跛腳」法制化，但他質疑難道基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安出任黨主席，蔡英文就不跛腳了嗎？「這種讓小英繼續在黨內指點江山的企圖昭然若揭、不言可喻。」

沈富雄認為，此次大選大敗後，黨內第一階（first tier）的阿哥們幾乎都斷手斷腳、難堪重任，只剩下「大阿哥」一人傷勢相對輕微，不久即將定於一尊，成為2024的總統候選人，而蔡英文原屬意讓鄭文燦出面整合派系，成為下任黨主席，新系大老洪奇昌「亦敲邊鼓大力鼓吹之」，沒想到論文案一翻兩瞪眼，頓時豬羊變色，讓蔡英文的口氣軟了、蘇貞昌的兇臉也垮了，所有佈局都必須重新來過。

沈富雄強調，此時此刻民進黨內的阿哥們都重病在床，中壯代又聲望不足，無力拉抬氣勢，賴清德已經別無選擇，應毫無懸念、勇於承擔，同時應向黨員同志及國人明確表達4點，第1點是黨內改革刻不容緩而且除惡務盡；第2點是提名唯公，不偏袒任何派系；第3點是總統候選人提名依制度行事，不循私圖利自己；最後的第4點則是不僭越外交、國防及國安事務，總統跛腳的是黨權不是國政。

沈富雄說，如此一來，淪為少數的攔路虎也不得不乖乖就範，「賴神要來一點劉邦的架勢，如果再畏首畏尾，過度謹小慎微，就不配做國家領導人了」。