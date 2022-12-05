台北市長當選人蔣萬安今天與市長柯文哲交接，柯市府列出24項重大交接案件，其中第一項就是大巨蛋案。柯文哲笑稱，大巨蛋要考驗新市長（蔣萬安）的智慧了。蔣萬安表示，市府有預估，如果6月開始試營運，9月最快就可以正式啟用，自己也會積極落實他的承諾，上任後一年內讓大巨蛋完工啟用。

蔣萬安表示，大巨蛋問題，他都有強調，一定確保安全第一，相關工程安全品質用嚴格標準檢視，當然會積極跟中央協調，中央內政部通過消防審查，接下來相關證照換發。

蔣萬安說，市府有預估，如果6月開始試營運，9月最快就可以正式啟用，自己也會積極落實他的承諾，上任後一年內讓大巨蛋完工啟用，符合市民的期待，讓大巨蛋成為運動、可以舉辦棒球賽事的運動場地。

柯文哲苦笑說，「大巨蛋要考驗新市長的智慧了！」而柯文哲曾提醒下任市長要注意音圖案，他表示，有列入24項重大交接案件，要多少錢他是沒意見，但一次編足，不要再搞追加預算 ，設計圖要多少錢就講多少錢，不可以明明那個設計圖就是那個錢蓋不出來的。

蔣表示，音圖這個案子，市長市府團隊接下來交接過程，透過專案簡報實際瞭解狀況，一定會做妥善因應準備。

蔣萬安團隊與柯市府團隊今舉行閉門會議，由北市副市長彭振聲簡要報告24項工程類「府級重大交接案件」。包括大巨蛋、社子島開發計畫、中山區大彎北段都市計畫通檢、空總舊址都市計畫變更、建國啤酒廠都市計畫變更、2023台灣燈會、東區門戶計畫、西區門戶計畫、社會住宅、公辦都更、TOD計畫、EOD計畫、市場改建、重大開發（BOT／OT)、捷運工程、文化工程、二殯二期聯外道路工程、中正橋改建、警察局錄影監視器、2050淨零排放、大我新舍退舍轉作社會住宅評估案、汙水處理、全市都市計畫通盤檢討、城市美學辦公室。