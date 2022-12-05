國立成功大學遴選出的新任校長沈孟儒，將於明年2月1日正式上任。沈孟儒今天舉行記者會說明未來治校理念時，強調上任後第一件要做的事，就是要成立大一新生支持辦公室，增聘資深心理輔導老師，作為新生堅強的後盾。

沈孟儒指出，先前發生學生墜樓意外，是他心中的最痛；許多學生進入大學都是第一次離家，之前校方雖也有輔導機制，並由導師協助，但未來將加強成立大一新生支持辦公室，輔助生涯學術規畫及跨域探索，還將加強心理輔導與緊急求救支援，並招募更多的資深心理輔導老師。

婦產科醫師出身的沈孟儒，還提出多項躍升計畫，並說，上任後，將會像在當醫師接受掛號一樣，把門診改為「校長時間」，接受師生的「掛號」，面對面傾聽問題、解決問題。

針對將展開的沙崙醫院興建計畫，他也預言表示，未來30年台南市的中心將逐漸轉移到沙崙，主要是因為當地交通便利、腹地廣闊，因此沙崙醫院的興建也就格外重要，目前相關經費仍在持續爭取中，希望擘畫一個完整的藍圖。

56歲的沈孟儒曾是成大醫院院長，今年年中原本有意續任，但因故宣布放棄續任、轉戰校長後，打敗多位呼聲頗高的對手，順利當選新任校長。遴選結果已呈報教育部聘任，將於明年2月上任。