搶迎歲末、聖誕假期聚餐商機，「王品牛排」中山北店今日以嶄新門面亮相，紅、白配色搭配明亮摩登內裝，用餐體驗大升級，還款待「海大蝦佐干貝」。全台最美「藝奇日本料理」則進駐南紡購物中心，只要姓名與「藝奇」同音，到店享用2客套餐即款待櫻花和牛。

「王品牛排」中山北店12月5日正式完工開幕，新裝採明亮摩登風格，充滿聖誕感的紅、白配色，搭配大理石檯面，高雅質感提供顧客嶄新體驗，用餐更多了「儀式感」。同步推出中山北店限定活動，12月5日～12月15日期間來店享用套餐2客，即款待「海大蝦佐干貝」1份（價值628元，詳情以門店為準）。全台「王品牛排」門市也同賀繽紛聖誕，12月1日～12月31日不分平假日，到店享用1,790元與1,990元套餐各1套，即款待「嫩煎黑松露干貝」1份（價值688元）。全新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」與「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」，正適合作為聖誕大餐，奢華度過。

看好百貨集客綜效，「藝奇日本料理」南紡新店12月5日開幕迎客，沉穩日式京都風格外觀，被譽為「全台最美藝奇」，也是王品集團首間進駐南紡購物中心的品牌。12月5日～12月20日開幕期間，只要姓名與品牌「藝奇」任一字同音，出示證件，消費兩客極上／名物套餐即款待櫻花和牛1份，消費滿2,000元再贈品牌限定馬克杯。

全台「藝奇日本料理」同步推出冬季限定新菜，選用日本富山縣的「寒鰤魚」，油脂甘美、口感細緻，是冬天限定的高級魚王，共推出「寒鰤魚刺身盛宴」、「鹽烤日本寒鰤下巴」兩吃，以及「紅鰷石斑姬松茸佐自製醬」，歲末冬令味覺再昇華。嚐新菜、抽好運，12月19日起至2023年1月26日期間，至「藝奇」消費1客套餐，即可試試手氣抽吉籤，最大獎可獲得「2客套餐88折」優惠券。

2022年是王品集團積極投資、穩健發展的一年，全年新展店35家；護膚裝修、以全新面貌問世的門店36家，合計71家，代表王品集團對台灣餐飲市場的發展深具信心。