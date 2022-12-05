歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）傳出債務重整，踩雷的全是公股銀，立委費鴻泰5日指出三大疑點：時間點在2018年、踩雷公股銀都在倫敦設點、46億元金額很大居然全無擔保。金管會主委黃天牧指出，金管會已派團隊去歐洲檢查，正在路上，一周內可給書面報告。

費鴻泰首先問銀行局，這六家國銀在歐洲的布點狀況，黃天牧表示，台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐都有據點在倫敦，而兆豐在巴黎、合庫在比利時也都有據點。

費鴻泰表示，這個聯貸案的時點，在蔡英文總統上任後、金額1.4億歐元、近46億台幣，不是小案子，為何海外聯貸案沒有擔保品？他質疑金管會這三年疫情期間是否有去金檢。

黃天牧指出，前二年因為疫情關係，金管會是到總行調閱當地資料，且要經當地主管機關核准，不過，今年已有團隊出發到歐洲金檢，也會調查此案。

銀行局局長莊琇媛表示，此案是在2018年簽的聯貸案，近二個月才發生有給付延遲的狀況，她坦言，這個案子金額比較大，所以一發生問題時銀行就有通報重大偶發事件。都是公股銀主要是民營銀行在歐洲據點少。

費鴻泰強調，此案透露了三點奇怪的事，一、這五家海外分行都在倫敦、一家在巴黎，都「跟倫敦有關」，這麼大金額都是公股銀；二、在2018年簽的，是蔡總統上任後；三、46億元貸款全無擔保，台灣的企業可以無擔保貸款嗎？如果是營運周轉金可能會有無擔保，但這不是周轉金，通常銀行會會要求要有擔保。

黃天牧指出，金管會剛好有團隊去歐洲檢查，一周內可給書面報告。